Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают

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Метавселенная призвана объединить виртуальный мир с реальным и нивелировать разницу между ними. Сможет ли он также стереть границу между реальными звездами и цифровыми блоггерами?

Кто такие виртуальные люди

Издание The Economist в конце ноября представило перечень технологий, за которыми следует наблюдать в 2022 году. В этом списке рядом с другими присутствует упоминание виртуальных инфлюенсеров. Такое название получили виртуальные – придуманные и искусственно созданные персонажи, которые ведут блоги, снимаются в рекламе и даже поют и дают концерты. Первым известным цифровым лидером мнений, появившимся еще в 2016 году, стала Лил Микела – Instagram-блогерша, аудитория которой превысила 3 млн подписчиков. Ее YouTube-канал не так успешен (всего несколько сотен тысяч подписчиков), однако на нем девушка размещает свои песни и клипы. Аналитики оценивают ее доход в $10 млн в год. Эксперты уверены, что следующий год станет периодом расцвета этой индустрии и метавселенные, о которых активно заговорили в конце 2021 года, этому будут активно способствовать.

Лил Микела – не единственный цифровой человек, представленный сегодня в Интернете. К примеру, автор аккаунта Шуду называет себя первой цифровой супермоделью. Bermudaisbae – еще одна цифровая инфлюенсер, которая появилась несколько позже. Время от времени в технологических медиа рассказывали об их противостоянии и даже обвиняли их во взломе страниц друг друга. Пока впоследствии в Techcrunch не выяснили, что и этот цифровой персонаж, и еще цифрового мужчину Blawko22 создала компания Brud – та самая, что придумала Лил.

Первый известный цифровой лидер мнений появился еще в 2016 году

Успех деятельности Brud на рынке цифровых персонажей высоко ценят венчурные инвесторы, в 2019 году вложившими сумму от $20 до $30 млн в эту фирму, благодаря чему ее оценка достигла показателя в $125 млн.

Кто и для чего создает виртуальных людей

Авторы цифровых персонажей – креативные агентства и ИТ-компании, работающие с генерацией изображения, искусственным интеллектом, виртуальной и дополненной реальностью. Часто они создают цифровых персонажей, раскручивают их и затем хорошо зарабатывают на них. А случается, что цифровая личность создается под запрос заказчика. Именно так, например, поступила компания Superplastic, которая создала анимационных персонажей Janky и Guggimon, а затем под запрос заказчика придумала новых героев Dayzee & Staxx - официанток, живущих в Нью-Йорке и любящих моду.

Сегодня рекламные кампании практически не могут существовать без работы с социальными сетями. А популярные блоггеры-миллионники превращаются в амбассадоров брендов – рекламируют их либо точечно, либо на постоянной основе. Однако взаимодействовать с инфлюенсером – не всегда просто. А еще рекламодатель не застрахован от скандалов, связанных в том числе с проблемным поведением и ценностями блоггеров-амбассадоров. Что касается виртуального инфлюенсера, являющегося продуктом работы целой команды людей, то в этом случае можно застраховать себя от случайных нетолерантных высказываний, странных фотографий или ситуаций типа львовской "голодной тусы блоггеров".

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Цифровой инфлюенсер – это идеально вылепленный персонаж для будущих рекламных интеграций. Он находится на платформе, где проводит время целевой аудитории бренда. Он, с одной стороны, похож на людей, которые на него подписаны, с другой – он является полной креатурой его создателей. Соучредитель агентства The Goat Agency Гарри Хьюго подчеркивает, что интерес к цифровым инфлюенсерам со стороны подписчиков намного выше, чем к популярным живым блоггерам. Кроме того, вовлеченность в профайлы виртуальных лидеров мнений почти втрое превышает аналогичные показатели для аккаунтов реальных блоггеров.

Авторы цифровых персонажей – креативные агентства

Основательница маркетингового агентства Friends of Brands Ольга Малыш рассказала Gazeta.ua, что создание виртуальных аватаров – дело не новое: "Другое дело, что социальные сети значительно расширили возможности таких проектов. Кто только не ведет соцсети сегодня – и кот Степан, и @bee_nfluencer ( 3D персонаж, призывающий защищать популяцию пчел) и @lilmiquela и другие антропоморфные персонажи Нужно понимать, что популярный аккаунт является информационным активом, а за его развитием стоит целая команда создателей – в зависимости от настроения, жизненных обстоятельств, депрессий или выгораний - "живые" инфлюенсеры могут просто забросить свои проекты. В этом смысле виртуальный герой – более стабильный актив, ведь создателей за кулисами можно менять без ущерба для проекта. Главное - обеспечить качество контента. Одновременно с этим, вести коммуникацию бренда от имени персонажа – это значит обеспечить более высокий уровень сторителлинга, восприниматься на равных или более дружелюбно. Но не забываем, что вымышленный персонаж вряд ли вызовет то же сочувствие или эмпатию, что и человек. Скандал, который пережила команда @lilmiquela, когда пыталась рассказать от имени аватара историю харассмента, а получила волну хейта от жертв насилия – яркий тому пример. Поэтому персонажи в своих возможностях все же ограничены и никогда не сравнятся с живыми блоггерами.

Цифровой инфлюенсер – идеальный персонаж для рекламных интеграций

На платформе YouTube за последний год мы можем видеть рост интереса к "витуберам" - виртуальным ютуб-звездам (virtual youtuber). Видео с ними мало отличается от обычного YouTube-контента – они играют в игры, поют, обсуждают других блоггеров. В Японии, родине аниме, витуберы уже давно популярны. Внимание к витуберам во всем мире – это еще один пример воплощения цифровых личностей.

Украинская Астра Стар – первый цифровой инфлюенсер

В Украине тоже экспериментируют с цифровыми инфлюенсерами. Летом этого года компания FFFACE.ME создала первую украинскую цифровую блоггершу Астру Стар. Авторы проекта придумали для девушки историю, интересы и стали привлекать к цифровой жизни, в том числе к проведению различных цифровых промокампаний. Хотя число подписчиков Астры Стар в Instagram пока лишь превысило 3,4 тыс. пользователей, эта цифровая девушка уже появилась на обложке журнала Pink в рамках промо-кампании Lenovo. Более того, инфлюенсер дала интервью изданию, в котором рассказала о движении человечества в Метавселенную и даже стала главной героиней целого номера.

Метавселенная - идеальная среда для виртуальных людей

Сооснователь и CEO студии-разработчика Астры Стар FFFACE.ME Дмитрий Корнилов рассказал Gazeta.ua, что при создании цифровой девушки-инфлюенсера компания не только выполнила свои задачи, но и перевыполнила их: "Астра не является сама по себе бизнесом, она является продуктом бизнеса, и нашей задачей было создать в Украине нишу виртуальных аватаров, привлечь к ней внимание, донести ее ценность, создать рынок о том, как это работает и сделать все максимально громко. Эти задачи были однозначно выполнены, что подтверждается количеством упоминаний Астры в контексте различных проектов, публикаций в печати, реакций на ее контент и запросов от конференций и изданий на раскрытие темы виртуальных инфлюенсеров. Вишенкой на торте стали контракты и кейсы с крупными лидерами рынка: 1+1, Lenovo, Pepsi, Rozetka, Bird, а также обложка декабрьского Pink.

Будущее цифровых людей

Основатель сайта о виртуальных инфлюенсерах Кристофер Треверс утверждает, что виртуальные модели проще во взаимодействии, особенно в далекой перспективе.

Озвученная осенью идея Метавселенной является идеальной средой для виртуальных людей, и не только цифровых инфлюенсеров. Цифровые личности в Метавселенной могут стать помощниками обычных людей, которые помогут им выполнять различные задачи. Именно для таких целей японский телекоммуникационный гигант KDDI вместе с компанией Mawari уже создал виртуального помощника. Пока его можно увидеть с помощью устройств дополненной реальности, но кто знает, как он будет работать, когда Метавселенная станет если не привычным явлением нашей жизни, то, по крайней мере, средой для взаимодействия технологических компаний.

Пример продукта компании KDDI демонстрирует, как идея виртуальных людей может быть расширена до определенных утилитарных задач. Однако актуальным становится вопрос – как далеко может зайти эта трансформация, где предел, после которого использование виртуальных персонажей станет слишком активным?

Очевидно, что мир находится только в начале создания и принятия виртуальных личностей. По сути, виртуальные инфлюенсеры уже готовы к жизни в Метавселенной. Не окажемся ли мы в ситуации, когда в Метавселенной будут заправлять именно виртуальные персонажи – сказать сложно.

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Но тот факт, что Метавселенная является идеальной средой для цифровых людей, подтверждают и их создатели. Дмитрий Корнилов из студии FFFACE.ME не скрывает, что компания планирует продолжать развивать этот проект и запускать и других виртуальных инфлюенсеров.

"Астра будет развиваться и эволюционировать как контентно, так технически и визуально. Мы будем улучшать ее внешний вид и сюжетную линию. Что касается Метавселенной, то по факту наш существующий виртуальный инфлюенсер и такие же могут существовать в любой виртуальной среде, как в соцсетях, так и в Metaverse, хотя пока она существует более как концептуальное понятие, чем в виде конкретных проявлений", - резюмирует он.