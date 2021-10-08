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пятница, 08 октября 2021 12:15

Google посвятил дудл выдающемуся украинцу

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Google 8 октября посвятил дудл 150-летию со дня рождения украинского силача Ивана Поддубного.

Компания изобразила шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе анимированным дудлом.

"Мало у кого из профессиональных борцов карьера длится более 40 лет, и еще меньше идет непобежденными с каждого турнира, где они принимали участие", - отметили создатели.

Автор: Google
 

Иван Поддубный родился 8 октября 1871 года в семье потомственного казака Максима Поддубного на Полтавщине, в селе Красеновке близ Золотоноши, современная Черкасская область. Прапрадед Поддубного в 1708-м под Полтавой, совместно с казаками Ирклиевского куреня Низового рыцарства, под предводительством Кошевого атамана Костя Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

Поддубный присоединился к цирку в 1897 году, что стало началом его карьеры. К 1906-му он стал первым борцом, выигравшим два чемпионата мира. Всего он завоевал шесть титулов чемпиона мира, что принесло ему звание "Чемпион чемпионов". В возрасте 55 лет он выиграл чемпионат Америки 1926 года.

Каждый год в родном селе Поддубного проходит праздник богатырской силы. Там показывают место, где стоял дом богатыря.

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Первый дудл разработали основатели компании, когда собирались оторваться на фестивале Burning Man в 1998 году. Это было своеобразное сообщение пользователям об их отсутствии на рабочем месте - на случай сбоя сервера.

6 февраля Google посвятил дудл украинской антарктической станции "Академик Вернадский", которая отпраздновала в тот день 25-летие.

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Дата
08
октября

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