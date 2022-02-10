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"Винницкий завод "Кристалл", производящий бриллианты, выставлен на повторный аукцион

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&quot;Винницкий завод &quot;Кристалл&quot;, производящий бриллианты, выставлен на повторный аукцион
"Винницкий завод "Кристалл" производит более 5000 моделей ювелирных украшений. ФОТО: unsplash.com

4 марта Фонд государственных имуществ проведет онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций Акционерного общества "Винницкий завод "Кристалл".

"Завод "Кристалл" обладает высокой инвестиционной привлекательностью, ведь это уникальное предприятие, которое занимается переработкой алмазов в бриллианты. Все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками есть в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ.

На аукцион выставили государственный пакет акций в количестве 89,932 млн штук, что составляет 100% уставного капитала общества.

Гарантийный взнос – 8 993 200 гривен.

Стартовая цена – 89 932 000 гривен.

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ФГИ сообщает, что в состав объекта приватизации входят 14 единиц недвижимого имущества, а именно: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 м², расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га.

Также в собственность актива входит движимое имущество: станки; производственное оборудование; автотранспортные средства в количестве 10 единиц.

Заявки на электронном аукционе принимаются до 3 марта.


Предприятие уже выставлялось на торги стартовой ценой 89,9 млн грн 1 октября, но тогда покупателя не нашли.

По информации ФГИУ, завод "Кристалл" начал свою деятельность в системе алмазоперерабатывающей промышленности в 1973 году. А в 1992 г. для расширения внутреннего рынка сбыта бриллиантов на предприятии было создано ювелирное производство.

Здесь изготавливают ювелирные изделия из драгоценных металлов с вставками из бриллиантов и других драгоценных камней. Ювелирные изделия реализуются под торговой маркой "Винница-Кристалл".

Технологические подразделения предприятия оснащены современным оборудованием. Предприятие может производить бриллианты классических круглых форм огранки на 57 граней.

На сегодняшний день АО "Винницкий завод "Кристалл" производит более 5000 моделей ювелирных украшений.

Между тем крупнейшая в мире ювелирная компания Pandora отказывается использовать в своих изделиях добываемые естественным путем бриллианты.
Это часть стратегии достижения экологически чистого производства.

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Дата
10
февраля

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