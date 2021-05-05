Крупнейшая в мире ювелирная компания отказалась от натуральных бриллиантов

Ювелирная компания Pandora отказалась от использования натуральных бриллиантов. Фото: pandora.net

Крупнейшая в мире ювелирная компания Pandora отказывается использовать в своих изделиях бриллианты, которые добываются естественным путем.

Об этом говорится на официальном сайте Pandora.

По словам исполнительного директора компании Александера Лачика, переход компании на искусственные бриллианты - это часть стратегии по достижению экологически чистого производства.

К 2022 году для производства планируют использовать только энергию из возобновляемых источников. Искусственные бриллианты дешевле в производстве, однако их изготавливают немного: в 2020-м в лабораторных условиях синтезировали 7 млн ​​карат.

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В мире быстро растет спрос на бриллианты, который сложно удовлетворить с помощью добычи естественным путем.

По данным Bloomberg, натуральные бриллианты добывают в странах, где права рабочих почти не защищают.

Первая коллекция драгоценностей из искусственных бриллиантов под названием Pandora Brilliance уже доступна в Великобритании, а в 2022 году будет представлена ​​и на других ключевых для компании рынках.

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