Вернуть украденные деньги станет проще: назвали преимущества нововведения Нацбанка

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Просмотров: 630
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1224
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1782
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2457
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1242
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 522
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7002
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7614
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3672
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 414
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2457
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 21322
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 117
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 21:10

Вернуть украденные деньги станет проще: назвали преимущества нововведения Нацбанка

  Комментировать
Вернуть украденные деньги станет проще: назвали преимущества нововведения Нацбанка
Сегодня банкиры фактически не несут ответственности за средства своих клиентов. Вернуть украденные деньги можно в судебном порядке. Фото: Today.ua

Банки обяжут возвращать клиентам украденные с карт деньги на второй день после кражи. Национальный банк подготовил соответствующий проект постановления и выставил его на обсуждение. Прогнозируют, что новые нормы заработают в июле.

"Чтобы повысить доверие населения к банкам, аналогичное постановление Нацбанк должен был предложить еще 10-15 лет назад. Сегодня банкиры фактически не несут ответственности за средства своих клиентов. Все проблемы и расходы перекладывают на них. Вернуть украденные деньги можно только в судебном порядке", - рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, банкиры самостоятельно могут гораздо быстрее выявить мошенников. Увидеть через камеры видеонаблюдения, кто и в каком банкомате снимал деньги.

"Часто банковские работники сотрудничают с мошенниками - передают им данные о клиентах. В прошлом году банкиров обязали возвращать деньги, когда отсутствуют доказательства, что клиент намеренно передавал кому-то информацию о карточном счете. Правда банки несут ответственность только за те карточки, которые клиент оформил лично. Это предусмотрено законом о возобновлении кредитования. Проблемы возникают у сотрудников предприятий, за которых карточки оформляют бухгалтеры", - объясняет адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк предупредил о новой мошеннической схеме

Когда постановление Нацбанка примут, банкам будет не выгодно писать заявления в правоохранительные органы.

"Если следственные органы не докажут, что клиент сам передал информацию о карточном счете злоумышленникам, банкиров будут привлекать к ответственности за ложные обвинения. Легче будет отдать украденные средства и расследовать дело самостоятельно. Кроме того, Нацбанк может влиять на банки. Например, штрафовать или не предоставлять какие-то разрешения. Таким образом, не выполнять постановление регулятора будет не выгодно", - резюмирует Ростислав Кравец.

В Европе кражи в пределах 50 евро - около 1500 грн, не возвращают. В Украине минимальная сумма составляет 340 грн - 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вернуть украденные деньги станет проще: назвали преимущества нововведения Нацбанка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 35352
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 21331
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 16758
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9477
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9257
Экономика
Авария вертолета: семьям погибших выделят помощь
Авария вертолета: семьям погибших выделят помощь Просмотров: 216
Миссия МВФ уехала из Украины: подробности
Миссия МВФ уехала из Украины: подробности Просмотров: 792
"Павлоградуголь" увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин
"Павлоградуголь" увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин Просмотров: 63
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт Просмотров: 360
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 20536
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua