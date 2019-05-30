Вернуть украденные деньги станет проще: назвали преимущества нововведения Нацбанка

Сегодня банкиры фактически не несут ответственности за средства своих клиентов. Вернуть украденные деньги можно в судебном порядке. Фото: Today.ua

Банки обяжут возвращать клиентам украденные с карт деньги на второй день после кражи. Национальный банк подготовил соответствующий проект постановления и выставил его на обсуждение. Прогнозируют, что новые нормы заработают в июле.

"Чтобы повысить доверие населения к банкам, аналогичное постановление Нацбанк должен был предложить еще 10-15 лет назад. Сегодня банкиры фактически не несут ответственности за средства своих клиентов. Все проблемы и расходы перекладывают на них. Вернуть украденные деньги можно только в судебном порядке", - рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, банкиры самостоятельно могут гораздо быстрее выявить мошенников. Увидеть через камеры видеонаблюдения, кто и в каком банкомате снимал деньги.

"Часто банковские работники сотрудничают с мошенниками - передают им данные о клиентах. В прошлом году банкиров обязали возвращать деньги, когда отсутствуют доказательства, что клиент намеренно передавал кому-то информацию о карточном счете. Правда банки несут ответственность только за те карточки, которые клиент оформил лично. Это предусмотрено законом о возобновлении кредитования. Проблемы возникают у сотрудников предприятий, за которых карточки оформляют бухгалтеры", - объясняет адвокат.

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Когда постановление Нацбанка примут, банкам будет не выгодно писать заявления в правоохранительные органы.

"Если следственные органы не докажут, что клиент сам передал информацию о карточном счете злоумышленникам, банкиров будут привлекать к ответственности за ложные обвинения. Легче будет отдать украденные средства и расследовать дело самостоятельно. Кроме того, Нацбанк может влиять на банки. Например, штрафовать или не предоставлять какие-то разрешения. Таким образом, не выполнять постановление регулятора будет не выгодно", - резюмирует Ростислав Кравец.

В Европе кражи в пределах 50 евро - около 1500 грн, не возвращают. В Украине минимальная сумма составляет 340 грн - 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.