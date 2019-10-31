Верховная Рада проголосовала за выделение дополнительного миллиарда на зарплаты шахтерам Донбасса

Рада выделила шахтерам деньги. Фото: РБК

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен пойдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли.

"Парламент поддержал правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам", - сообщает Правительственный портал.

Ранее горняки шахт "Горная" и "Карбонит" ГП "Первомайскуголь", а также "Новодружеская" ОАО "Лисичанскуголь" требовали погашения задолженности по заработной плате, которую они не получали с июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины, задолженность горнякам всех государственных шахт Украины составляет 1 млрд 200 млн гривен.