Венедиктова прокомментировала требование МВФ

Венедиктова призвала "отделять людей от институтов". Фото: Пресс-служба ГБР

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что международным партнерам Украины не следует переживать по ситуации вокруг антикоррупционных институтов.

Таким образом генпрокурор прокомментировала ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

В интервью Савику Шустеру Венедиктова призвала "отделять людей от институтов".

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами абсолютно никаких нет", - заявила генпрокурор.

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Международный валютный фонд пока затрудняется назвать дату миссии для транша stand by и напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине.