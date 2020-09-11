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пятница, 11 сентября 2020 01:35

В МВФ пока не решили когда перечислят Украине деньги

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В МВФ пока не решили когда перечислят Украине деньги
МВФ не знает когда перечислит Украине деньги. Фото: Дело

Международный валютный фонд пока затрудняется назвать дату миссии для транша stand by и напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в последние годы, заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге.

Райс отказался напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому пересмотру", – сказал Райс.

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МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

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