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вторник, 16 ноября 2021 07:10

Валюта стремительно подорожала

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Валюта стремительно подорожала
Курс российского рубля - 36 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 16 ноября установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Курс вырос на 22 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 24 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,14 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,49 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,25 грн. Продают по 26,35 грн.

За евро предлагают 30,10 грн. Продают по 30,25 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
16
ноября

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