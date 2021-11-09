Курс Bitcoin достиг рекордной отметки

Стоимость Bitcoin обновила исторический рекорд и превысила отметку в $68,6 тыс. Крупнейшая криптовалюта мира показала рост на 340% относительно ноября прошлого года.

Криптовалюта Ether на торгах 9 ноября тоже обновила исторический максимум, сообщает Bloomberg.

"Крипторынок сейчас оценивают в $3,1 трлн. Капитализация Bitcoin составляет $1,3 трлн", - говорится в сообщении.

Ether обновил рекорд 8 ноября, но продолжил рост и на следующий день. На 8:50 по Киеву котировки составляют $4 817. За год Ether вырос на 960%.

Автор: coingecko.com Bitcoin обновил исторический максимум

Одной из причин роста стоимости криптовалют называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски. Также интерес подпитывают рекордно низкие эффективные ставки в США.

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В Соединенных Штатах Америки новоизбранный мэр Нью-Йорка 61-летний Эрик Адамс первые три заработные платы планирует получить в биткоинах. В перспективе он хочет сделать город центром криптовалюты. Кандидат от демократов, руководитель района Бруклин, эксполицейский-афроамериканец Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка во вторник, 2 ноября.