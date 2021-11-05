Новоизбранный мэр Нью-Йорка собирается получать зарплату в биткоинах

Сообщение появилось в ответ на твит мэра Майами Фрэнсиса Суареса. Фото: Reuters

В США новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс первые три заработные платы планирует получить в биткоинах.

В перспективе он хочет сделать город центром криптовалюты, заявил Адамс в Twitter.

"В Нью-Йорке мы всегда стремимся к большему. Город станет центром криптовалют и других инновационных индустрий", - написал он.

Сообщение появилось в ответ на твит мэра Майами Фрэнсиса Суареса. Тот заявил, что хотел бы получить первую зарплату в биткоинах. Суарес, который выиграл свои вторые выборы в четверг, ранее уже высказывался за популяризацию криптовалют в городе.

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Кандидат от демократов, глава района Бруклин, экс-полицейский-афроамериканец 61-летний Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка во вторник, 2 ноября.