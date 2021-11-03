Байден раскритиковал президентов Китая и РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 99
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Просмотров: 1719
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1233
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3321
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2988
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 855
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9595
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2133
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
14
32
5
4
5
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Вулкан на Канарах, &quot;Игра в кальмара&quot; и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
Вулкан на Канарах, "Игра в кальмара" и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Многоэтажный дом обвалился. Под завалами может быть больше 100 человек
Многоэтажный дом обвалился. Под завалами может быть больше 100 человек
Видео
Все видео
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5661
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3978
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1008
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 234
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 07:53

Байден раскритиковал президентов Китая и РФ

  Комментировать
Байден раскритиковал президентов Китая и РФ
Отсутствие на встречах лидеров Китая, России, а также Саудовской Аравии стало проблемой. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров Китая и РФ – Си Цзинпиня и Владимира Путина, которые не появились на Климатической конференции СОР26 в шотландском Глазго.

Во время пресс-конференции во вторник он также назвал "большой ошибкой" отказ президентов КНР и России от участия в саммите G20 в Риме, пишет BBC.

"Климат - это гигантская проблема. Остальной мир посмотрит на Китай и спросит, что ценного тот приносит? Они утратили способность влиять на народы по всему миру, а также на всех присутствующих здесь. Тот факт, что КНР пытается отстоять новую роль в мире, не проявляется. То же самое с Россией и Путиным. Дикая местность в РФ горит, а российский президент хранит молчание по этому поводу", - заявил Байден.

Отсутствие на встречах лидеров Китая, России, а также Саудовской Аравии было проблематичным, и никак не усилило их позиции в мире, считает президент США. Особенно для КНР, которая пытается конкурировать с США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не явился на свое выступление на климатической конференции – Березовец

26-я Международная конференция ООН по вопросам изменения климата (COP26) стартовала 31 октября в Глазго. Накануне состоялся саммит G20 в Риме. При этом лидеры России и Китая отказались от участия в двух форумах, сославшись на меры предосторожности в период пандемии.

Сейчас Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. За ним - США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден раскритиковал президентов Китая и РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 9604
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 9540
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8766
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 8316
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 7200
Мир
Мужчина упал на концертный зал с седьмого этажа и убил человека
Мужчина упал на концертный зал с седьмого этажа и убил человека Просмотров: 405
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей Просмотров: 756
Почти не спит: жену Болдуина беспокоит ментальное здоровье мужа
Почти не спит: жену Болдуина беспокоит ментальное здоровье мужа Просмотров: 243
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 2719
В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы
В России экс-начальник СИЗО, где издевались над заключенными, стал директором школы Просмотров: 387
Больше всего комментируют
9
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
5
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1103
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть