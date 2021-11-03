Байден раскритиковал президентов Китая и РФ

Отсутствие на встречах лидеров Китая, России, а также Саудовской Аравии стало проблемой. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров Китая и РФ – Си Цзинпиня и Владимира Путина, которые не появились на Климатической конференции СОР26 в шотландском Глазго.

Во время пресс-конференции во вторник он также назвал "большой ошибкой" отказ президентов КНР и России от участия в саммите G20 в Риме, пишет BBC.

"Климат - это гигантская проблема. Остальной мир посмотрит на Китай и спросит, что ценного тот приносит? Они утратили способность влиять на народы по всему миру, а также на всех присутствующих здесь. Тот факт, что КНР пытается отстоять новую роль в мире, не проявляется. То же самое с Россией и Путиным. Дикая местность в РФ горит, а российский президент хранит молчание по этому поводу", - заявил Байден.

Отсутствие на встречах лидеров Китая, России, а также Саудовской Аравии было проблематичным, и никак не усилило их позиции в мире, считает президент США. Особенно для КНР, которая пытается конкурировать с США.

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26-я Международная конференция ООН по вопросам изменения климата (COP26) стартовала 31 октября в Глазго. Накануне состоялся саммит G20 в Риме. При этом лидеры России и Китая отказались от участия в двух форумах, сославшись на меры предосторожности в период пандемии. Сейчас Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. За ним - США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.