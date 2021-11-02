Зеленский не явился на свое выступление на климатической конференции – Березовец

Президент Владимир Зеленский не явился на свое выступление на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго.
Когда модератор мероприятия Джон Керри хотел пригласить его к слову – украинского президента в зале не оказалось, сообщил в Facebook политтехнолог Тарас Березовец.
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"В первой части панели выступили американский президент и канадский премьер Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать во второй группе, однако когда Керри хотел его пригласить, украинского президента в зале не оказалось", - рассказал Березовец.
Добавил, что сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.
Президент Украины Владимир Зеленский находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.
В рамках конференции он встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
А также обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в Донбассе.
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