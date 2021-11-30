Валюта стремительно подорожала в первый день зимы

Евро стоит 30,92 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 1 декабря установил курс доллара на уровне 27,21 грн. Курс вырос на 4 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро также подорожал на 28 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,92 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,63 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,25 грн. Продают по 27,35 грн.

За евро предлагают 30,65 грн. Продают по 30,85 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.