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пятница, 15 мая 2020 07:10

Валюта продолжила дешеветь

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Валюта продолжила дешеветь
Доллар подешевел на 1 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 15 мая установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 28,78 грн.

Курс российского рубля - 35 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,80 грн. Продают по 26,83 грн.

За евро предлагают 28,77 грн. Продают по 28,83 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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