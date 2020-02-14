Валюта дешевеет: курс на 17 февраля

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Високий Замок

Национальный банк Украины на 17 февраля установил курс доллара на уровне 24,44 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 26,49 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,38 грн. Продают по 24,45 грн.

За евро предлагают 26,56 грн. Продают по 26,64 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.