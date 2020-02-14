Валюта дешевеет: курс на 17 февраля

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4320
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2232
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1305
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2205
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2385
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5166
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4221
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8847
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2457
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1197
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1845
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 351
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 07:10

Валюта дешевеет: курс на 17 февраля

  Комментировать
Валюта дешевеет: курс на 17 февраля
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: Високий Замок

Национальный банк Украины на 17 февраля установил курс доллара на уровне 24,44 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 26,49 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономика замедлила темпы роста - Госстат

В обменниках доллар покупают по 24,38 грн. Продают по 24,45 грн.

За евро предлагают 26,56 грн. Продают по 26,64 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Валюта дешевеет: курс на 17 февраля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 281237
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 33086
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 25992
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 25642
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 13177
Экономика
Ищу работу: что нужно говорить на собеседовании
Ищу работу: что нужно говорить на собеседовании Просмотров: 1161
Количество переводов в Украину выросло. Показали статистику
Количество переводов в Украину выросло. Показали статистику Просмотров: 558
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
 Просмотров: 1125
Украина больше всего экспортирует в ЕС - статистика
Украина больше всего экспортирует в ЕС - статистика Просмотров: 738
Каким будет курс доллара на следующей неделе
Каким будет курс доллара на следующей неделе Просмотров: 4365
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 23241
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua