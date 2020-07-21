Вакансий стало больше: каких работников ищут в Украине

В первой половине лета работодатели активизировались. Стали чаще искать новых сотрудников. Компании разместили на 47% больше вакансий, чем было весной.

Стали чаще искать работников, чья работа была невозможна, либо ограничена во время действия жесткого карантина, пишет grc.ua.

Автор: grc.ua В первой половине лета количество вакансий выросло.

Активно работу предлагали домашнему персоналу, работникам сферы туризма, банковским работникам.

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Активно количество предложений работы выросло в сфере торговли, финансовом секторе, сфере гостеприимства и услуг.

Автор: grc.ua Больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах IT, продаж, маркетинга, банковской сфере.

В то же время больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах IT, продаж, маркетинга, банковской сфере.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5000 грн. Во второй раз выплаты поднимут в январе 2021-го. Минималка составит 6000 грн. С 1 июля 2021-го минимальная зарплата увеличится до 6500 грн. Сейчас украинцы минимально получают 4723 грн. Выплаты выросли 1 января 2020-го.