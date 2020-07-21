Вакансий стало больше: каких работников ищут в Украине

В первой половине лета работодатели активизировались. Стали чаще искать новых сотрудников. Компании разместили на 47% больше вакансий, чем было весной.
Стали чаще искать работников, чья работа была невозможна, либо ограничена во время действия жесткого карантина, пишет grc.ua.
Активно работу предлагали домашнему персоналу, работникам сферы туризма, банковским работникам.
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Активно количество предложений работы выросло в сфере торговли, финансовом секторе, сфере гостеприимства и услуг.
В то же время больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах IT, продаж, маркетинга, банковской сфере.
С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5000 грн. Во второй раз выплаты поднимут в январе 2021-го. Минималка составит 6000 грн. С 1 июля 2021-го минимальная зарплата увеличится до 6500 грн. Сейчас украинцы минимально получают 4723 грн. Выплаты выросли 1 января 2020-го.
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