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четверг, 10 февраля 2022 17:33

В Запорожской области остановлено строительство одной из крупнейших ветровых электростанций Европы

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В Запорожской области остановлено строительство одной из крупнейших ветровых электростанций Европы
Строительство ВЭС "Зофия" будет способствовать привлечению более 1 млрд евро инвестиций в Украину. ФОТО: unsplash.com

Об отсрочке строительства ВЭС "Зофия" в Запорожской области заявила норвежская компания Emergy.

На сайте проекта компания сообщает о трех основных причинах решения:

1) постоянные вопросы с получением оплаты от ГП "Гарантированный покупатель", являющегося покупателем возобновляемой энергии,

2) трудности с привлечением масштабных прямых иностранных инвестиций на украинский рынок возобновляемой энергетики (частично из-за геополитической ситуации с Россией)

3) короткий промежуток времени, оставшегося для строительства и ввода в эксплуатацию ветровых электростанций (в соответствии с действующим законодательством все проекты возобновляемой энергии должны быть построены до конца 2022 года).

ВЭС Зофия, расположенная в Украине, а именно в Запорожской области, после строительства станет одной из крупнейших наземных ветровых электростанций в Европе. Ветровая электростанция разделена на три этапа: Зофия 1 на 40 МВт, Зофия 2 на 300 МВт и Зофия 3 на 450 МВт.

Первоначально Emergy планировала построить этапы Зофия 1 и Зофия 2 общей мощностью 340 МВт по зеленому тарифу. Этот план был пересмотрен, и компания решила отсрочить строительство.

Emergy сообщает, что начала строительство определенной инфраструктуры проекта и сейчас, перед возобновлением строительства, компания анализирует альтернативные возможности реализации электроэнергии.

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"В отсутствие четкого видения процедуры аукционов со стороны правительства, мы изучаем возможности подписания двусторонних договоров о закупке электроэнергии с крупными потребителями. Пока мы окончательно не знаем, как будет реализована производимая электроэнергия, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать отношения и выполнять обязательства перед ключевыми заинтересованными сторонами в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Также компания уверяет, что, несмотря на сложные времена, Emergy остается преданной Украине, будет продолжать развитие крупнейшей ветровой электростанции в Европе и надеется внести свой вклад в энергетическую безопасность Украины.

Строительству ВЭС "Зофия" будет способствовать привлечению более 1 млрд. евро прямых иностранных инвестиций в Украину. А также "Зофия" внесет свой вклад в сохранение около 2 млн. тонн CO2.

Более трети (78%) украинцев знают о кризисных явлениях в энергетике.
Среди опрошенных большая часть считает, что эти проблемы связаны с непрофессионализмом власти (62%) и политической коррупцией (51%).

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Дата
10
февраля

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