В Запорожской области остановлено строительство одной из крупнейших ветровых электростанций Европы

Об отсрочке строительства ВЭС "Зофия" в Запорожской области заявила норвежская компания Emergy.
На сайте проекта компания сообщает о трех основных причинах решения:
1) постоянные вопросы с получением оплаты от ГП "Гарантированный покупатель", являющегося покупателем возобновляемой энергии,
2) трудности с привлечением масштабных прямых иностранных инвестиций на украинский рынок возобновляемой энергетики (частично из-за геополитической ситуации с Россией)
3) короткий промежуток времени, оставшегося для строительства и ввода в эксплуатацию ветровых электростанций (в соответствии с действующим законодательством все проекты возобновляемой энергии должны быть построены до конца 2022 года).
ВЭС Зофия, расположенная в Украине, а именно в Запорожской области, после строительства станет одной из крупнейших наземных ветровых электростанций в Европе. Ветровая электростанция разделена на три этапа: Зофия 1 на 40 МВт, Зофия 2 на 300 МВт и Зофия 3 на 450 МВт.
Первоначально Emergy планировала построить этапы Зофия 1 и Зофия 2 общей мощностью 340 МВт по зеленому тарифу. Этот план был пересмотрен, и компания решила отсрочить строительство.
Emergy сообщает, что начала строительство определенной инфраструктуры проекта и сейчас, перед возобновлением строительства, компания анализирует альтернативные возможности реализации электроэнергии.
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"В отсутствие четкого видения процедуры аукционов со стороны правительства, мы изучаем возможности подписания двусторонних договоров о закупке электроэнергии с крупными потребителями. Пока мы окончательно не знаем, как будет реализована производимая электроэнергия, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать отношения и выполнять обязательства перед ключевыми заинтересованными сторонами в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.
Также компания уверяет, что, несмотря на сложные времена, Emergy остается преданной Украине, будет продолжать развитие крупнейшей ветровой электростанции в Европе и надеется внести свой вклад в энергетическую безопасность Украины.
Строительству ВЭС "Зофия" будет способствовать привлечению более 1 млрд. евро прямых иностранных инвестиций в Украину. А также "Зофия" внесет свой вклад в сохранение около 2 млн. тонн CO2.
Более трети (78%) украинцев знают о кризисных явлениях в энергетике.
Среди опрошенных большая часть считает, что эти проблемы связаны с непрофессионализмом власти (62%) и политической коррупцией (51%).
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