Украинцы назвали непрофессионализм власти и политическую коррупцию причинами энергокризиса - опрос

Более трети украинцев (78%) знают о кризисных явлениях в энергетике, в частности о том, что Украина подходит к отопительному сезону неподготовленной и что возможны перебои с поставками тепла.

Таковы результаты социологического опроса, который провела исследовательская компания "Градус".

Среди опрошенных более половины считают, что эти проблемы связаны с непрофессиональностью власти (62%) и политической коррупцией (51%).

Половина опрошенных (49%) считает, что украинская власть не способна обеспечить приемлемые для населения цены на топливо. В приемлемые тарифы верят 33% опрошенных.

46% украинцев надеются, что государство все же сможет обеспечить нынешний отопительный сезон и предоставить достаточное количество тепла населению и коммунальным учреждениям. 28% убеждены, что власть не справится с этой задачей. 26% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Половина опрошенных (49%) считает, что украинская власть не способна обеспечить приемлемые для населения цены на топливо

Половина опрошенных (49%) считает, что украинская власть не способна обеспечить приемлемые для населения цены на топливо

Опрос проводился 24 октября методом самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более. Количество результативных интервью: 1000.

Напомним, более половины украинцев жалуются на ухудшение финансового положения своей семьи за время пребывания на президентском посту Владимира Зеленского.