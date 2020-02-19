В январе Укргазбанк заработал 134 млн грн прибыли - Шевченко

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко: "Клиентами нашего банка пока почти 2,1 млн украинцев"

По состоянию на 1 февраля 2020 чистая прибыль Укргазбанка составила 134 млн грн. С начала года активы банка увеличились на 10,6 млрд грн и в результате достигли 129,8 млрд грн.

Об этом сообщили на сайте банка.

"Клиентами нашего банка стали практически 2,1 млн украинцев. Из них 6502 клиентов корпоративного бизнеса и 63 596 организаций, являющихся клиентами малого и среднего бизнеса. Мы создали ряд партнерских программ, над которыми постоянно работаем и усовершенствуем, предлагая лояльные ставки. А это значит - мы сумели создать для клиентов гораздо более высокие стандарты и уровни обслуживания", - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Прибыль Укргазбанка за 2020 год превысила 1 млрд грн.