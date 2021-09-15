В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о госбюджете

Сегодня Кабмин принял государственный бюджет. Фото: "Дело"

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Законопроект инициировал Кабмин, сообщается на сайте Рады.

15 сентября Кабмин на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год. Дефицит составляет 3,5% ВВП, или 188 млрд грн. Финансировать будут благодаря приватизации - 8 млрд грн, международным финансовым организациям - 82,7 млрд грн, облигациям внутреннего государственного займа - 420 млрд грн и облигациям внешнего государственного займа.

Доходы определили в 1,277 трлн грн. Это плюс 166 млрд грн до 2021 года.

Больше всего доходная часть обязана налогу на добавленную стоимость - 564,5 млрд грн, +72,5 млрд грн к 2021 году. Увеличение планируют через работу с теневой экономикой.

Вторая крупнейшая составляющая доходов - налог с физических лиц - 160,8 млрд грн.

Расходная часть составляет 1,465 трлн грн, +103 млрд грн.

На армию выделяют 5,95% ВВП страны - 319,4 млрд грн. На Минобороны выделят 131 млрд грн.

На медицину заложили 197,2 млрд грн, с учетом повышенных минимальных зарплат врачам и медперсоналу. 157,2 млрд грн пойдет на программу медицинских гарантий. 4 млрд грн планируют потратить на строительство новых учреждений здравоохранения.

185,6 млрд грн выделили на образование. 100 млн грн пойдет на президентский университет. 8,9 млрд грн направят на инклюзивное образование. На развитие науки выделили 13,8 млрд грн.

На социальную защиту пойдет 320,1 млрд грн, на пенсии - 200,6 млрд грн. На финансирование жилищно-коммунальных услуг пойдет 34 млрд грн. На поддержку ветеранов выделили 13,9 млрд грн.

120 млрд грн выделили на строительство дорог, мостов и аэропортов. На культуру и искусство выделили 13,5 млрд грн, на физическую культуру и спорт - 11,3 млрд грн.

На развитие транспортной инфраструктуры предусмотрели 16,1 млрд грн. 4,5 млрд грн направят на поддержку угольной отрасли.

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Агропромышленности отдали 8 млрд грн. 3 млрд на доступные кредиты "5-7-9" и 10 млрд на портфельные госгарантии.

На развитие регионов Минфин определил 53,3 млрд грн, на цифровизацию - 7,9 млрд грн. 7,5 млрд грн пойдет на развитие космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

15 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ. Соответствующий документ появился на сайте парламента.