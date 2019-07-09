В Укрзализныце обнаружили миллионные хищения: подробности

Стоимость передвижного дробильно-сортировочного комплекса в свое время безосновательно завысили более чем на 7 млн ​​грн. Фото: Delo.ua

В Укрзализныце обнаружили хищения средств на 7 млн ​​грн.

Во время внутреннего аудита на Укрзализныце стало известно о присвоении денег бывшим руководителем центра управления промышленностью. Материалы проверки передали в Государственный бюро расследований, где открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Там отметили, что стоимость передвижного дробильно-сортировочного комплекса в свое время безосновательно завысили более чем на 7 млн ​​грн.

На предприятие поступило дешевое китайское оборудование плохого качества на общую сумму 16 млн грн. Там ждали оборудование украинского производства.

В ближайшее время ПАО "Укрзализныця" намерено закупить масел на сумму более чем 500 млн грн. Ожидаемая цена закупок по всем позициям в среднем выше рыночной на 54%. При этом последние 3 года в тендерах принимают участие только 2 участника рынка, остальных Укрзализныця отсеивает процедурами допуска.