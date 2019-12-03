В Украине заработает интернет-магазин Ikea: подробности

Шведская компания Ikea запланировала весной 2020-го открыть в Украине интернет-магазин. Стационарные торговые точки появятся позже.

В компании пояснили, что таким образом ассортимент товаров Ikea станет доступным для украинцев быстрее, пишет "Інтерфакс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ikea в Украине: эксперт объяснил, почему магазин до сих пор не открыли

После запуска электронной коммерции появятся физические магазины.

Открыть первый магазин Ikea в Украине планировали до конца 2019-го. Начали набор персонала для работы в магазине городского формата в Киеве - около 100 сотрудников. Магазин планировали открыть в столичном ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что из-за задержки строительства ТРЦ рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.