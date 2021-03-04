В Украине запустят новую международную платежную систему

В Украине планируют запуск новой платежной системы - Stripe.
Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске новой системы, заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Finclub.
"Stripe в Украине точно будет. Идут переговоры", - отметил министр.
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Stripe - сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
Также Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине.
"PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно", - подчеркнул он.
В январе 2021 года украинцы осуществили выплат банковскими карточками больше всего за историю безналичных переводов.
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