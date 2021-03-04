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четверг, 04 марта 2021 10:30

В Украине запустят новую международную платежную систему

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В Украине запустят новую международную платежную систему
Министерство цифровой информации ведет переговоры. Фото: pexels.com

В Украине планируют запуск новой платежной системы - Stripe.

Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске новой системы, заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Finclub.

"Stripe в Украине точно будет. Идут переговоры", - отметил министр.

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Stripe - сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Также Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине.

"PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно", - подчеркнул он.

В январе 2021 года украинцы осуществили выплат банковскими карточками больше всего за историю безналичных переводов.

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