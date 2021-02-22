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понедельник, 22 февраля 2021 12:39

Украинцы побили рекорд по безналичной оплате покупок

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Украинцы побили рекорд по безналичной оплате покупок
Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре прошлого года - 134 млн оплат. Фото: unsplash

В январе 2021 года украинцы осуществили выплат банковскими карточками больше всего за историю безналичных переводов.

Они сделали более 137 млн ​​покупок на 28,8 млрд грн, сообщают в Приватбанке.

По количеству безналичных оплат это почти вдвое больше, чем в январе 2020-го - 71,9 млн. Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре прошлого года - 134 млн оплат.

По данным Приватбанка, в январе 2021-го чаще всего украинцы оплачивали карточками покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах - 55% общего объема оплат. 2-ми были аптеки - 7%, за ними - магазины косметики и товаров для красоты - 6,2%, магазины электроники и бытовой техники - 6,1%.

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В 2020 году украинцы оплатили картами через сеть терминалов Приватбанка сумму 325 млрд грн, что на 31% больше, чем в 2019 году. Количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за прошлый год выросла на 26% - с 1,2 до 1,6 млрд транзакций.

Банковский сектор Украины отнесли к 10-й группе по уровню отраслевых и страновых рисков, приравняв его к финансовым системам Республики Беларусь, Туниса, Шри-Ланки и Нигерии.

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