В Украине замедлились темпы роста цен

В годовом измерении инфляция уменьшилась до 6,5%. Фото: из открытых источников

По итогам октября цены в Украине выросли на 0,7% против цен в сентябре. И - на 6,5% против цен в октябре 2018 года.

Темпы инфляции в Украине сократились и приблизились к целевому значению Национального банка в 6,3% по итогам 2019-го.

Говорится в данных, которые приводит Государственная служба статистики.

"На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 27,2%) подорожали гречневая крупа. На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину ", - сообщают в Госстате.

По данным ведомства в октябре упали цены на мясопродукты и рыбу (на 0,2% и 0,4% соответственно), а также на подсолнечное масло (на 0,4%) и фрукты (на 0,6%).

Цены на алкоголь в октябре выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 1,9%. Тарифы на коммунальные услуги упали на 0,4%, в том числе из-за падения цен на газ на 4,3%.

Украина увеличила поставки картофеля из-за границы. Завозят продукцию из Беларуси, Казахстана. Таким образом сбивают цену. В этом году украинские фермеры получили меньший урожай картофеля, чем рассчитывали.