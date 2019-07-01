В Украине выросли социальные выплаты: кто и сколько получит в июле

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, минимальная пенсия и пособие по безработице. Фото: DW

В Украине с 1 июля до 1936 грн вырос прожиточным минимум. Раньше составлял 1853 грн.

Таким образом, с 1 июля выросли все социальные выплаты. Так, для детей до 6 лет прожиточный минимум подняли с 1626 грн до 1699 грн. Для детей 6-18 лет - с 2027 грн до 2118 грн. Для трудоспособных прожиточный минимум составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн, передает УНН.

С 1 июля пособие по беременности и родам составляет не менее 501,75 грн.

Также выросла помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Лица, не имеющие достаточного стажа, чтобы получать пенсию, с июля будут 1564 социальной помощи. Столько же будут получать инвалиды I, II и III групп, матери-героини и лица, ухаживающие за больным ребенком.

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Участники боевых действий получат на 110 грн больше - 2470 грн.

Максимальный размер пособия по безработице составляет 8028 грн.

В то же время государственная помощь при рождении ребенка не изменилась - 41 280 грн. Сумму 10 320 грн выплачивают сразу. В течение 3-х лет ежемесячно семья получает 860 грн.

С 1 июля в Украине пенсии вырастут для граждан с большим трудовым стажем, но небольшой зарплатой, которую имели во время работы. Повышение получат 2,5 млн человек. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет, мужчин - более 35 лет. Для них пенсия составит не менее 2 тыс. грн. Соответствующее решение Кабинет министров принял 26 июня на заседании правительства.