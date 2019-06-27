Пенсии вырастут: финансист объяснил, кто получит больше

С июля пенсионеры с большим стажем, но небольшой зарплатой во время работы, будут получать более 2 тыс. грн. Фото: Уніан

Осовременивание пенсий не дало того эффекта, на который рассчитывало правительство. Выплаты в 4-5 тыс. грн выросли только для 15-20% граждан. Речь идет о людях с большим страховым стажем, которые в свое время получали высокие зарплаты и платили отчисления в Пенсионный фонд, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"В Украине на пенсию преимущественно выходили по возрасту, или по количеству трудового, а не страхового стажа. В советские времена о последнем никто не слышал. Он появился только в 2000-х. Кроме того, такие пенсионеры получали минимальные зарплаты или работали по трудодни. Сейчас власти ничего не остается, как в ручном режиме увеличивать пенсии для этих категорий граждан. Делать это будут по общей методике", - объясняет эксперт.

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По его словам, тот, кто не имеет даже минимального страхового стажа, пенсию получать не может. По достижению 65 лет претендуют только на социальную помощь от государства. Чтобы получить ее, надо писать заявление.

"В принципе деньги для повышения пенсий в бюджете есть. На казначейских счетах сейчас в 1,5-2 раза больше остатков, чем было в аналогичный период прошлого года. Правда существующих налогов недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. До того, как единый социальный взнос уменьшили с 40 до 22% Пенсионный фонд брал из бюджета 60-70 миллиардов гривен. Потом - 160. Правда сейчас дефицит Фонда уменьшился до 130-140 миллиардов гривен", - объясняет Алексей Кущ.

С 1 июля в Украине пенсии вырастут для граждан с большим трудовым стажем, но небольшой зарплатой, которую имели во время работы. Повышение получат 2,5 млн человек. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет, мужчин - более 35 лет. Для них пенсия составит не менее 2 тыс. грн. Соответствующее решение Кабинет министров принял 26 июня на заседании правительства.