В Украине введут систему накопления энергии

В Украине будут скапливать энергию. Фото: Энергетические системы

Рада одобрила в первом чтении законопроект №5436-д, который обеспечивает использование в Украине накопителей энергии

Задача систем накопления энергии - это оптимизация производства электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки как на электростанцию, так и на электроэнергетическую инфраструктуру, соообщает пресс-служба парламента.

Системы накопления энергии помогают сохранять надежную работу энергосистемы в целом. С их помощью происходит более легкая интеграция энергообъектов "зеленой" генерации в энергосистему Украины и обеспечивают надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.

"Нам критически важно начать применять накопители энергии в стране потому, что это даст возможность накапливать и выдавать электроэнергию в пиковые периоды, а именно утром и вечером", - подчеркнул председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Накопители энергии будут способны обеспечивать электроэнергией отдельные дома и даже целые микрорайоны. Энергия к ним может поступать как из классических, так и из возобновляемых источников энергии.

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