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Зеленский возвращает страну в кремлевскую газовую удавку – Арьев

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Зеленский возвращает страну в кремлевскую газовую удавку – Арьев
Нардеп Владимир Арьев: "Начиная с 2019 года Украина закупила уголь на почти 4 миллиарда долларов у террористов и агрессоров". Фото: 5 канал

Энергетическая независимость, обретенная Украиной при каденции пятого президента Петра Порошенко, разрушается властями президента Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", бывший журналист-расследователь Владимир Арьев.

"Российская Федерация нас все время атакует. Она атаковала нас и в 2014, она атакует и в 2021. Это гибридная война, и за энергетической составляющей следует затем атака вооруженными силами РФ. Это экономическое, информационное давление. Это давление с помощью агентуры, которую РФ строила здесь еще с советских времен и строила во времена Кравчука, Кучмы, Януковича. Но есть разница, как Украина прошла 2014 год, и с какими сложностями она может пройти 2021 год", - отмечает Арьев.

"В 2014 году у нас фактически не было альтернативы по газу, углю, ничего. То есть мы фактически были голыми, босыми, подходили к осенне-зимнему сезону 2014-2015 годов, не имея альтернативных источников. Потому что вся политика Украины всех предыдущих лидеров была выстроена на то, чтобы покупать энергоносители у России и быть зависимыми от Российской Федерации", – констатирует Арьев.

"Россия очень рассчитывала, что она сейчас нам все обрубит, в том числе особенно Донбасс. Уголь из Донбасса был критически важным для украинских тепловых электростанций. Порошенко, ставший президентом в мае 2014 года, дал задачу вместе с СНБО для правительства обеспечить этот уголь. Далее уголь обеспечивается с предприятий, зарегистрированных на контролируемой украинской территории. Предприятий, которые платили налоги в Украину, а не так называемые террористические республики", – отмечает Арьев.

"Газ начали покупать в Европе – это были очень сложные переговоры, переориентация с совершенно другого источника. А уголь был из предприятий, работавших по украинскому законодательству. В частности, за 2014 год есть документ: только с территории, которая тогда была оккупирована, в украинский бюджет было выплачено почти 14,5 миллиарда гривен. Несколько предприятий угольной промышленности, в частности ГП "Луганскуголь", ГП "Шахта Киселева", за 2014-2015 год уплатили 13.7 миллиона гривен налогов в украинский бюджет, а не бюджет так называемых ДНР и ЛНР" , – напомнил Арьев.

"Пока предприятия были юридически украинскими, они отгружали уголь, шахтеры, живущие на оккупированной территории, получали зарплату, потому что это украинские граждане. Украина всех находящихся на оккупированной территории до сих пор считает украинскими гражданами. Но в так называемые бюджеты так называемых республик не поступало ни копейки", – констатирует Арьев.

Арьев также напомнил, что украинские власти делали все возможное для диверсификации поставок и обретения энергетической независимости от страны-агрессора. "Из Австралии привезли 600 тыс. тонн угля, из США Украина получила 1 млн 700 тыс. тонн угля. То есть тогда позаботились о том, чтобы веерных отключений электроэнергии, перебоев тепла не было", – говорит народный депутат.

"Это то, что делала тогдашняя власть в 2014 году в крайне тяжелых условиях, защищая Украину и военным образом, и защищая от энергетической, информационной, дипломатической, экономической войны, полноценной полномасштабной гибридной войны, которую развязал против Украины Путин", – напомнил Арьев.

"Теперь Зеленский хочет свою коррупцию, ложь и некомпетентность перенести на тех, кто тогда спасал Украину. Почему коррупцию? Потому что у террористов и агрессоров, начиная с 2019 года, Украина закупила уголь почти на 4 миллиарда долларов. В 2019 году - на 1,6 миллиардов, в 2020 году – на 1 миллиард долларов, и в 2021 году – уже на 0,7 миллиардов, и продолжает закупать уголь", – отмечает народный депутат.

"Проведенные журналистские расследования показали, что тот уголь, который идет из России – это смесь угля из Кузбасса и вывезенного из Донбасса в Россию через схемы и через подставные предприятия, зарегистрированные в Ростовской области. Его смешивают, делают поддельные сертификаты. А затем фирмы бизнес- партнера Зеленского Коломойского завозят этот уголь в Украину", – отмечает Арьев.

"Это – схема завоза угля и торговли непосредственно с агрессором и террористами. Как вы считаете, хоть одно подозрение кому-то выдано? Конечно, нет", – констатирует Арьев.

"Сейчас покупается электроэнергия из Белоруссии, в то время, когда наши западные партнеры просят этого не делать", – говорит Арьев.

"Сейчас когда нет в хранилищах газа, когда критическая ситуация с углем и три четверти тепловых блоков Украины стоят именно из-за отсутствия угля, а другие блоки работают, сжигая дорогой газ, мы приближаемся к катастрофе", - отмечает Арьев.

"Зеленскому за все это придется ответить. И за преследование оппонентов. И за сотрудничество с террористами руками своего бизнес-партнера Коломойского. И за разрушение энергетики Украины. За разрушение независимости Украины от российского энергетического крючка, на который он снова нас пытается посадить. Как уже с 2019 года сажает на угольную зависимость, сажает на зависимость от перетока электроэнергии. Осталось только еще начать покупать у России газ, чтобы завершить полное разрушение того, что строилось с 2014 по 2019 год", – резюмирует народный депутат.

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Дата
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