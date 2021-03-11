В Украине ускорился рост цен: рассказали, что дорожает быстрее

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7%. Фото: pexels.com

В феврале в Украине ускорилась потребительская инфляция. Нацбанк объяснил стремительный рост стоимости продуктов

Потребительская инфляция ускорилась до 7,5% в годовом измерении. В январе этот показатель находился на уровне 6,1%. В результате рост цен превысил и прогнозную траекторию Нацбанка, и его целевой диапазон (5% ± 1 п.п.), пишет пресс-служба НБУ.

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Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7% в годовом измерении, на обработанные продтовары - до 7,2%.

Существенно подорожали мясо, молоко и яйца. Этому способствовало сокращение производства и подорожание кормов из-за плохого урожая 2020 года. Вместе с этими продуктами дорожает сливочное масло, колбасы и сыры.

Сахар и мука также прибавили в цене. Причина - плохой урожай сахарной свеклы и пшеницы. Из-за неурожая подорожало подсолнечное масло и продукты его переработки - майонез, маргарин, спреды. Хлеб и выпечка дорожает из-за того, что растут цены на ее ингредиенты. Алкоголь продолжил дорожать из-за повышения минимальных цен на игристые вина.

Яблоки дорожают из-за сокращения запасов, бананы - из-за низкого урожая в главных странах-производителях. По прогнозам экспертов, в мае яблоки подорожают до 75 грн. Овощи борщового набора, тепличные огурцы и помидоры, наоборот начали дешеветь.

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Темпы по удорожанию непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца - 2,6% в годовом разрезе. Подорожали лекарства, автомобили, бытовая техника, мебель, ювелирные изделия. В то же время товары для личного ухода, средства для чистки, игрушки, одежда и обувь подешевели.

Цены на бензин снова быстро растут - плюс 4,4% за февраль после минус 4,7% в январе. Причиной стал высокий спрос со стороны населения при том, что нефть в мире становится дороже.

Весной в Украине ожидают подорожания муки, хлеба, бакалеи, подсолнечного масла и борщового набора. Эксперты считают, что на стоимость продуктов повлияет 3-я волна пандемии коронавируса и качество урожая.