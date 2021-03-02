В Украине растет задолженность по зарплатам

Основная доля суммы задолженности приходится на промышленность. Фото: pexels.com

В Украине растут долги по зарплате. Задолженность предприятий в январе 2021-го выросла на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность составила 2,97 млрд грн. Основная доля суммы задолженности приходится на промышленность - 74,8%, профессиональную, научную и техническую деятельность - 9,2%, сообщает Государственная служба статистики.

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Больше всего долга в Донецкой - 21,2%, Харьковской - 16,5% - областях и городе Киеве - 14,6%. Сумма долга на предприятиях, что прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 февраля 2021-го составила 166,1 млн грн.

Средняя номинальная заработная плата украинцев в январе 2021 года составила 12 337 грн.