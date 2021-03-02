Размер средней зарплаты уменьшился: объяснили почему

Падение связано с сезонным фактором. Фото: unsplash.com

Средняя зарплата украинцев в январе 2021-го составила 12 337 грн. Однако еще в декабре прошлого года украинцы получали 14 179 грн.

Такое резкое падение связано с сезонным фактором. В декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, говорится в данных Государственной службы статистики.

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Больше всего зарабатывают в Киеве - 17 533 грн в среднем. В 5 областях средний размер заработной платы не достигает и 10 тыс. грн. Это Кировоградская, Тернопольская, Херсонская, Черновицкая и Черниговская области.

Средняя номинальная заработная плата в январе 2021 составила 12 337 грн. Это на 1610 грн - 15% - больше, чем за такой же период 2020 года.