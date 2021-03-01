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понедельник, 01 марта 2021 19:12

В украинцев выросла средняя зарплата

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В украинцев выросла средняя зарплата
Доход украинцев увеличился на 15%. Фото: pinterest.com

Средняя номинальная заработная плата украинцев в январе 2021 годасоставила 12 337 грн.

Это на 1610 грн (15%) больше, чем за такой же период 2020 года, сообщили в Государственной службе статистики.

Размер реальной зарплаты (с учетом инфляции - Gazeta.ua) в январе этого года вырос на 8,3%.

Кроме этого, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн.

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Больше всего платят в Киеве - 17 533 грн, меньше всего в Черновицкой области - 9696 грн.

Самая высокая зарплата в сфере финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникации, а вот маленькая у работников временного размещения и организации питания.

Также высокую зарплату получают Front-End разработчики. Работники IT-индустрии могут претендовать на 126 тыс. грн.

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