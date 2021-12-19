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воскресенье, 19 декабря 2021 22:51

В Украине продали почти 170 тыс. гектаров земли

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В Украине продали почти 170 тыс. гектаров земли
По состоянию на 16 декабря зарегистрировано 66 640 земельных сделок. Фото: Pixabay

В Украине по состоянию на 16 декабря зарегистрированы 66 640 земельных соглашений. Всего продано 169 822 га земли сельскохозяйственного назначения, сообщает Минагрополитики.

Больше всего земель сельхозназначения было продано в Харьковской (24319,2 га), Кировоградской (17394,8 га), Днепропетровской (15071,6 га), Полтавской (13 679,4 га) и Херсонской (13 465,2 га) областях.

В свою очередь Интерфакс-Украина уточняет, что за неделю 9-16 декабря было проведено 5,98 тыс. сделок по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения. Это на 62,1% превышает показатели прошлой недели. При этом общая площадь проданных участков выросла на 55,1% – до 15,8 тыс. га.

Таким образом, на текущей неделе ежедневно осуществлялась в среднем 854 сделки с землей (на минувшей неделе – 527 сделок в день) на общую площадь 2,25 тыс. га (1,45 тыс. га).

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По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области – 128,7 тыс. грн. За ней следуют Киевская – 89,77 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 41,72 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Черновицкая и Одесская области – соответственно 24,59 тыс. грн/га и 24,26 тыс. грн/га, за ними – Ровенская и Хмельницкая области – 23,71 тыс. грн/га и 21,44 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля в Кировоградской и Закарпатской областях – 6,07 тыс. грн/га и 7,13 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской – 8,46 тыс. грн/га и Винницкой – 8,86 тыс. га, тогда как средняя по стране сократилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей – 23,16 тыс. грн/га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,73 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,82-5,0 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Правительство предлагает Верховной Раде разрешить при необходимости принудительное платное изъятие земельного участка у собственника для строительства дорог общегосударственного значения. Соответствующий законопроект авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовали на сайте парламента 14 декабря.

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