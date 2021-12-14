Шмыгаль предлагает разрешить принудительное отчуждение земли для строительства дорог

Правительство хочет упростить отчуждение земли для строительства дорог. Фото: bigbud.kmu.gov.ua

Правительство предлагает Верховной Раде разрешить при необходимости принудительное платное изъятие земельного участка у собственника для строительства дорог общегосударственного значения.

Соответствующий законопроект авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовали на сайте парламента 14 декабря.

Правительство предлагает предоставить органам местного самоуправления и исполнительной власти право принимать решения об отчуждении земельного участка в случае возникновения общественной необходимости и исключительно для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Также – мостов, эстакад и т.д.

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Если с собственником земельного участка и сооружений на нем не достигли согласия по его отчуждению, местные органы могут обратиться по упрощенной исковой схеме в административный суд, согласно законопроекту. Суд должен рассмотреть дело не более чем в месячный срок. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взиматься не будет.

Пересмотр судебных решений будет осуществлять Верховный Суд, причем рассматривать не как кассационная инстанция, а апелляционная. Срок апелляционного разбирательства не может превышать два месяца со дня поступления жалобы. ВС не сможет возвращать дело в новое рассмотрение. Его решение по делам о принудительном отчуждении земельных участков для строительства дорог будет вступать в силу с момента объявления и не может быть обжаловано.

В начале ноября 2021 года министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство " в Украине в 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов, а в следующем году планируется сделать еще больше.