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среда, 10 июля 2019 13:02

В Украине появились новые монеты

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Нацбанк 10 июля ввел в обращение новые памятные монеты "Орлан-белохвост" номиналом 2 и 10 грн.

Они продолжают серию "Флора и фауна Украины". Посвященные орлану-белохвосту. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, передает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ
  Монета номиналом 2 грн стоит 58 грн.
Монета номиналом 2 грн стоит 58 грн.

Монета из нейзильбера номиналом 2 грн украшенная цветной печатью птицы в полете. Ее тираж - 45 тыс. шт. Стоит такая монета 58 грн.

Автор: НБУ
  Серебряная монета 10 грн стоит 960 грн.
Серебряная монета 10 грн стоит 960 грн.

Серебряную монету номиналом 10 грн выпустят тиражом 2,5 тыс. шт. НБУ установил цену 960 грн за монету в футляре.

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Купить монеты можно в Ощадбанке, Укргазбанке и Радабанке. Также в кассах Департамента денежного обращения НБУ или заказать онлайн.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюр. Имеет голубой цвет. По дизайну следует обновление банкноты 20, 100 и 500 грн. На лицевой стороне - портрет ученого Владимира Вернадского. На обратной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

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Дата
10
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