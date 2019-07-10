В Украине появились новые монеты

Нацбанк 10 июля ввел в обращение новые памятные монеты "Орлан-белохвост" номиналом 2 и 10 грн.

Они продолжают серию "Флора и фауна Украины". Посвященные орлану-белохвосту. Это один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, передает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ Монета номиналом 2 грн стоит 58 грн.

Монета из нейзильбера номиналом 2 грн украшенная цветной печатью птицы в полете. Ее тираж - 45 тыс. шт. Стоит такая монета 58 грн.

Автор: НБУ Серебряная монета 10 грн стоит 960 грн.

Серебряную монету номиналом 10 грн выпустят тиражом 2,5 тыс. шт. НБУ установил цену 960 грн за монету в футляре.

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Купить монеты можно в Ощадбанке, Укргазбанке и Радабанке. Также в кассах Департамента денежного обращения НБУ или заказать онлайн.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюр. Имеет голубой цвет. По дизайну следует обновление банкноты 20, 100 и 500 грн. На лицевой стороне - портрет ученого Владимира Вернадского. На обратной - здание президиума Национальной академии наук Украины.