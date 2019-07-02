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вторник, 02 июля 2019 20:08

В Украине построят солнечную электростанцию

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В Украине построят солнечную электростанцию
Норвежцы построят солнечную электростанцию. Фото: УНИАН

Европейский банк реконструкции и развития предоставит норвежской компании Scatec Solar кредит на 19,7 млн евро на строительство солнечной электростанции мощностью 55,4 МВт в Черкасской области.

Новую солнечную электростанцию ​​введут в эксплуатацию в 2020 году. Это позволит сократить объем выбросов CO2 более чем на 36 000 тонн в год, сообщается на сайте ЕБРР.

Это будет третьим проектом Scatec в Украине после проекта на 47 МВт в Николаеве и на 30 МВт - в Каменке. Их также поддерживал ЕБРР.

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В сентябре 2018 Украина и Норвегия заявили о начале сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики с привлечением инвестиций норвежских компаний в размере 300-400 млн евро.

Открытие рынка электроэнергии в Украине является чрезвычайно важным как для Украины, так и ЕС. А отсрочка в запуске рынка негативно повлияет на отношения Украины и Евросоюза. Такое мнение высказал глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

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