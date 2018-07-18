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среда, 18 июля 2018 11:59

В Украине подорожают все виды удобрений

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В Украине подорожают все виды удобрений
За последний месяц фосфорные удобрения прибавили в цене не менее 15%. Фото: SuperAgronom.com

Осенью все виды удобрений подорожают на 40-50%.

"В мире произошел значительный рост цен на карбамид. Отечественный карбамид еще можно приобрести по старым ценам. Вскоре он подорожает. Это будет продолжаться до весны 2019 года", - говорит Дмитрий Гордейчук, директор информационного агентства "Інфоіндустрія", пишет АгроІнсайдер.

За последний месяц фосфорные удобрения прибавили в цене не менее 15%.

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"Отечественные производители в настоящее время не способны удовлетворить спрос на удобрения в полном объеме. Но надо отметить, что в Украине заработали два завода - "Сумыхимпром" и "Днепровский завод минеральных удобрений". Они могут обеспечить примерно треть украинского потребления фосфорных удобрений. Сейчас они испытывают острую потребность в сырье, которое ранее поступало из Сирии. В связи с войной в этой стране, теперь сырье приходится закупать в Тунисе, Египте или Марокко, где цену на фосфорную кислоту повысили на 28%", - отмечает Гордейчук.

По словам эксперта, ранее Украина импортировала 69% всех видов удобрений из России. Сейчас поставщиком могли бы стать Тунис, Марокко и Египет. Кроме того, Украина импортировала около 21% удобрений из Беларуси. Их долю максимум удастся увеличить до 35%.

Кабмин 14 марта принял решение запретить ввозить на территорию Украины российские минеральные удобрения.

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