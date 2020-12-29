В Украине подорожают сигареты: когда и на сколько

Пачка сигарет в Украине в 2021 году может подорожать на 8-12 грн. Фото: pixabay.com

Пачка сигарет в Украине в 2021 году может подорожать на 8-12 грн. О повышении цен на табачные изделия вновь заговорили в парламенте.

Если Правительство поднимет акцизы на табачную продукцию, то с их учетом дешевые украинские сигареты будут стоить на 8 гривен дороже - до 49,4 грн, сигареты среднего качества - на 9 гривен больше - до 57,8 грн, а премиум-сигареты - почти на 12 гривен больше - до 66,8 грн, пишет OBOZREVATEL.

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Еще одно важное нововведение: подорожают также и сигареты (хитсы) для IQOS и жидкости для электронных сигарет.

Кроме того, в будущем могут полностью отменить сигареты с ароматизаторами и запретить продавать табачные изделия тем, кто не достиг 21 года.

Стоит заметить, что ежегодно в Украине на 20% повышают акциз на сигареты. Это решение было принято еще несколько лет назад для того, чтобы выполнить директиву ЕС (наши акцизы не могут быть меньше, чем европейские). Постепенно стоимость одной пачки достигнет 100 грн.

К 2024 году цена сигарет премиум-класса может составить более 100 грн. А в Верховной Раде звучат предложения о том, чтобы цены взлетели сразу до 200 грн.