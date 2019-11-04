В Украине подорожают продукты из социальной корзины

Больше всего подорожает сливочное масло. Фото: dt.ua

К концу 2019 году в Украине подорожают продукты питания из социальной корзины.

Эксперты считают, что больше всего увеличится стоимость сливочного масла. Причиной называют высокий спрос на масло за рубежом. Чем больше его пойдет на экспорт, тем дороже будет внутреннем рынке, сообщают "Вести".

Кроме того, каждый месяц будут расти цены на хлеб. В результате увеличатся на 1-3%.

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Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что украинцам также стоит ожидать подорожания на другие молочные продукты. Но цены на них вырастут незначительно - на 1,5-2%.

Также в стоимости может существенно добавить гречневая крупа. Подорожание связано с сокращением площадей для посева.

1 кг гречки в Украине будет стоить 30-32 грн. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин считает, что гречка подорожала из-за сокращения посевных площадей на 60%. Цены на другие крупы будут стабильными. Их сдерживает уровень цен у ближайших соседей, откуда Украина может импортировать товар.