Цены упали: сколько еще овощи борщового набора будут оставаться дешевыми

Низкими цены на овощи борщевого набора будут до конца октября. Фото: УНІАН

Овощи борщового набора подешевели. В супермаркетах лук и капуста стоят по 6,5 грн/кг, морковь - 7,5 грн/кг, свекла - 6 грн/кг. Небольшой картофель можно приобрести по 8 грн/кг, отборный продают по 11 грн/кг.

На базарах продают картофель из западных и северных областей. Мешок отборного весом 22-24 кг стоит не дешевле 9 грн/кг. В сентябре продавали по 15-16 грн/кг. Есть предложение белорусской картошки, пишет "Сегодня".

Свекла, морковь в мешках весом 6-8 кг продают по 5-7 грн/кг в зависимости от качества. Капуста стоит 3,5-5 грн/кг. Покупателям предлагают шинкованную капусту, чтобы засолить дома на зиму.

Снижение цен в сентябре зафиксировал Госстат. По их данным, капуста в среднем стоила 7,94 грн/кг, лук - 8,94 грн/кг, свекла - 7,27 грн/кг, морковь - 8,22 грн/кг, картофель - 14,63 грн/кг. По сравнению с августом овощи подешевели от 50 коп. до 2 грн/кг.

Низкими цены будут до конца октября. Далее пойдут вверх.

"В Украине традиционно самые низкие цены на овощи в середине осени и резкое подорожание под Новый год и после него. В Европе колебания цен на овощи 8-10% в течение года, у нас норма 150-200%, а по луку был в прошлом году рекорд - 250%", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в этом году цены ощутимо не увеличатся - не более 8-10% на зиму.

"Огромные колебания цен у нас от того, что государство в последние годы потеряло контроль за плодоовощным рынком, перестало выполнять функцию прогнозирования урожая и его подсчета. Никто не знает, сколько чего выращивается, и когда цена начнет падать, или наоборот - пойдет вверх. А это является элементом госконтроля любой западной страны", - отмечает он.

В Украине самые низкие цены в Тернопольской области. Там дешевле всего по стране стоит хлеб, мясо, молоко, овощи и крупы. Самый дешевый бензин продают в Черниговской области. Сигареты - в Запорожской. Как правило, цены ниже в тех областях, где маленькие зарплаты.