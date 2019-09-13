Гречке прогнозируют подорожание

Гречка может подорожать до 32 грн. Фото: Википедия

1 кг гречки в Украине будет стоить 30-32 грн.

Прогноз предоставил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, передает УНН.

"Гречка подорожает. 40 грн за килограмм не будет, но, я так думаю, 28-32 грн за килограмм в разных регионах мы увидим", - сказал он.

Пендзин считает, что гречка подорожала из-за сокращения посевных площадей на 60%. Сокращение вызвало падение цен на крупу в прошлых годах.

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Цены на другие крупы будут стабильными. Их сдерживает уровень цен у ближайших соседей, откуда Украина может импортировать товар.

В Украине картофель стоит значительно дороже, чем в России или Беларуси. Чтобы сбить цену, овощи активно импортируют.