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четверг, 03 июня 2021 23:34

В Украине подорожает пиво и другой алкоголь

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В Украине подорожает пиво и другой алкоголь
Налоги повысятся. Фото: Высокий замок

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Он предусматривает повышение ряда налогов: пересмотреть ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы, сообщает сайт правительства.

Предлагается увеличить акциз на пиво с 2,78 грн за 1 литр пива в 59,82 грн за 1 литр 100% спирта, проиндексировать акцизный налог на алкогольные напитки, а также на 14,5% повысить ставку ренты за пользование недрами и проиндексировать экологический налог , увеличив вдвое ставки за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с постепенным увеличением в 10 раз до 2029 года.

Документ предусматривает увеличение налога на доходы физлиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Правительство предлагает в случае неуплаты налогового долга более 1 млн течение 30 дней после получения налогового требования разрешить Государственной налоговой службе обращаться в суд с запретом выезда руководителю за границу до момента уплаты налогов.

Законопроектом устанавливается ограничение для бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, если приобретенные или импортируемые товары в дальнейшем будут поставляться на таможенной территории Украины.

Такие нововведения прежде всего направлены на улучшение администрирования и противодействие так называемым скрутки.

Принятие и реализация положений законопроекту будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

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Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенных квартир или домов.

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