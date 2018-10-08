В Украине подорожает бытовая техника

Новые требования должны учитываться при продаже крупной бытовой техники и заводского оборудования. Фото: Інтернет-магазин 3-7.com.ua

В Украине запретят продавать технику, которая не соответствует требованиям эко-дизайна. На нее придется получать новые сертификаты. Поэтому цены на бытовую технику возрастут.

Конкретные требования будут прописывать для каждой отдельной группы товаров. Гаджеты и мелкую электронику они не будут затрагивать, говорится в постановлении Кабмина от 3 октября, пишет ubr.ua.

Новые требования должны учитываться при продаже крупной бытовой техники и заводского оборудования.

"Госэнергоэффективности разработало вспомогательные регламенты для отдельных типов продукции. Первым примут пакет регламентов для котлов, генераторов. Также разработаны аналогичные регламенты для холодильников, пылесосов, стиральных и посудомоечных машин и другой крупной техники. Представить на утверждение все планируют до конца 2018 года", - говорит координатор комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова.

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Согласно эко-дизайну требования могут устанавливаться до максимального потребления электричества телевизорами, максимальной мощности двигателя пылесоса, минимального индекса энергоэффективности стиральной машины или норм потребления воды посудомоечной машиной.

После принятия новых норм, будет невозможно продать в розницу товар, который не соответствует новым требованиям. В то же время каждый регламент предусматривает переходный период, в течение которого можно реализовать товар, который не соответствует требованиям эко-дизайна.

Большинство приборов начинают неправильно работать за неправильного ухода. Если стиральной машиной правильно пользоваться, то она прослужит более 10 лет, говорят мастера. Если модель рассчитана на 5 кг - не следует загружать в стиралку более 4 кг. Поможет в взвешивании одежды - кантер.