В Украине подешевели некоторые продукты. За что заплатим меньше

В ноябре подешевела курятина. Фото: Depositphotos

В ноябре социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%. Больше всего упали в цене яблоки, сахар и куриное филе. Стали доступны на 2,9-1,8%.

Больше всего выросли в цене яйца, молоко и батон - от 2,2% до 1,4%, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

"За последний осенний месяц стали дороже все виды хлеба. Выросли от 0,4% до 1,4%. Подорожали молочные продукты. Лидирует молоко - 2%. На 0,7% выросла цена творога, на 0,5% - сливочного масла и на 0,3% - сметаны", - говорит директор Ассоциации Алексей Дорошенко.

Среди продуктов животноводства лидером подорожания стали яйца - добавили 2,2%. Сало выросло на 0,5%, вареная колбаса - на 0,3%. Снизились в цене курятина. Филе - на 1,8%, тушка - на 1,1%. Свинина подешевела на 1%, мороженая рыба - на 0,4%.

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Подорожали гречка и рис - на 0,7% и 0,4% соответственно. Сахар упал в цене на 2,3%, ячневая крупа - на 0,8%, пшено и манка - на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,3%.

"В декабре цены на продукты будут расти, но благодаря дальнейшему укреплению гривны, это будет в рамках 0,2-0,4%", - говорит Дорошенко.

В этом году только 75% украинцев делали консервацию, закупали овощи на зиму. В прошлом году таких было 80%. Больше всего запасов на зиму делают на Западе Украины - 85% всех жителей. На Востоке и на Юге таких немного больше 68%.