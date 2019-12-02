Сколько украинцев делают запасы на зиму

Самые популярные запасы на зиму - консервация и соленья. Фото: Depositphotos

В этом году только 75% украинцев делали консервацию, закупали овощи на зиму. В прошлом году таких было 80%.

"Больше всего запасов на зиму делают на Западе Украины - 85% всех жителей. На Востоке и на Юге таких немного больше 68%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Самые популярные запасы - консервация и соленья. Закрывали также варенье и соки. Овощи в погреб заложили 49% людей. Еще 48% замораживали их.

"Желающих делать консервы и соленья за последний год стало меньше на 8% - с 77% в 2018-м до 69% в этом году. Наибольшее снижение произошло среди тех, кто закрывал варенье, соки и закладывал на хранение овощи до погребов. Их стало меньше на 12%. В этом году только 61% людей делал это. Резко сократилась, с 61% до 49%, количество тех, кто закладывает овощи борщового набора на хранение", - говорит Дорошенко.

В Украине средняя зарплата в долларах достигла уровня октября 2013 года. В то же время цены на продукты и услуги за это время выросли наполовину. Больше всего подорожали самые необходимые продукты - молочка, крупы, картофель, овощи, яблоки.