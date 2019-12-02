Объяснили, чей уровень жизни вырос

В Украине продукты стоят дороже, чем в Польше. Фото: Depositphotos

В Украине средняя зарплата в долларах достигла уровня октября 2013 года. В то же время цены на продукты и услуги за это время выросли наполовину.

"Подорожала коммуналка. Выросли цены на самые необходимые продукты - молочка, крупы, картофель, овощи, яблоки", - пояснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Сегодня".

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По его словам, шесть лет назад такой набор продуктов стоил на 30-50% меньше, чем в Польше. Сейчас украинцы платят в несколько раз больше поляков.

"Говорить, что среднестатистический украинец живет лучше, чем раньше, не приходится. Уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тысяч гривен. Это один из шести украинских работников. В остальных уровень жизни снизился", - говорит Пендзин.

В Украине собственными доходами больше всего недовольны женщины в возрасте 30-39 и 50-59 лет. Терпеливые люди пожилого возраста. Только 61% жалуется, что денег не хватает. Мужчины недовольны своим материальным положением немного меньше, чем женщины. В то же время в месяц они хотят зарабатывать не менее 20 695 грн. Женщины ждут заработную плату на уровне 18 059 грн, свидетельствуют результаты