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среда, 24 марта 2021 04:17

В Украине падает промпроизводство

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В Украине падает промпроизводство
Падает промпроизводство. Фото: Украинская правда

Спад промышленного производства в феврале 2021 года в годовом выражении (против аналогичного месяца прошлого года) составил 4,6%, ускорившись против 4% падения месяцем ранее.

С корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составило 2%, а по сравнению с январем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 0,4%, сообщают данные Госстатистики.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Падение промышленного производства в прошлом году достигло 5,2%. В январе 2021 года спад в годовом выражении составил 4%, по сравнению с 4,8% роста месяцем ранее.

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