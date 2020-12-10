В Украине обвалился спрос на электромобили

Украинский автопарк пополнили 481 легковых и 33 коммерческих электромобиля. Фото: pixabay.com

В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей. Впрочем, это почти на 28% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Украинский автопарк пополнили 481 легковых и 33 коммерческих электромобиля. В то же время выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Бывшие в употреблении электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист. Это на 31% меньше, чем в прошлом году.

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Впрочем, вырос спрос на новые электрические машины - на 29%. Было приобретено 53 ед.

Самым популярным электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf. В прошлом месяце украинские номера получили 126 автомобилей этой модели.

Далее в ТОП-5 вошли: CHEVROLET Bolt - 69 шт; TESLA Model 3 - 55 шт; TESLA Model S - 36 шт; BMW i3 - 23 шт.

В части коммерческих электромобилей фигурировали только две модели: RENAULT Kangoo Z.E - 26 шт и NISSAN e-NV200 - 7 шт.

32,2 тыс иномарок с пробегом перешли на украинские номера в ноябре. Это на 12% больше по сравнению с показателем ноября прошлого года.